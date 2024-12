Jovem judoca de Lagarto conquista medalhas no Campeonato no Chile

Enzo Rabelo, um talentoso judoca de apenas 16 anos, conquistou um resultado expressivo no Campeonato Internacional de Judô, realizado no Chile. O atleta, natural de Lagarto, subiu ao pódio com uma medalha de ouro e duas de prata, consolidando-se como um dos jovens promissores do esporte no Brasil. A conquista foi comemorada com muita emoção e alegria, pois representar sua cidade, estado e país em uma competição de nível internacional foi uma experiência inesquecível para Enzo.

Em suas palavras, ele destacou a importância da dedicação e do esforço contínuo para alcançar seus objetivos. “Nada se compara à sensação de ver o resultado de tanto esforço e dedicação sendo reconhecido em competições tão importantes”, afirmou o jovem judoca, que vê suas vitórias como um combustível para continuar se aprimorando. A experiência adquirida no Chile não só reforçou sua confiança, mas também serviu como um marco para o seu desenvolvimento esportivo.

Agradecendo a todos que o apoiaram em sua jornada, Enzo fez questão de reconhecer o apoio da sua família e dos patrocinadores, incluindo Quero Delivery, LagPhones, Cetta, Radiante, o vereador Matheus Corrêa, Asplag e Imóveis Lagarto. “Vocês são fundamentais nessa jornada e parte dessa vitória”, disse. Com um olhar focado no esporte, o jovem atleta prometeu continuar treinando com ainda mais fôlego, buscando novos desafios e títulos.

Texto e foto assessoria