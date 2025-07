Jovem Tech inaugura laboratório de inovação voltado para formação prática de estudantes

Nesta segunda-feira, 14, às 17h, será inaugurado o Jovem Lab, novo espaço de formação prática e inovação tecnológica do programa Jovem Tech. A cerimônia de lançamento ocorrerá no coworking do Caju Hub, em Aracaju, e reunirá alunos, equipe pedagógica e parceiros do projeto. O espaço foi idealizado para complementar a formação dos jovens por meio de atividades aplicadas, com foco em tecnologia, criatividade e resolução de problemas. A proposta é oferecer aos estudantes um ambiente de experimentação e desenvolvimento de competências práticas, alinhadas às demandas do mercado e às transformações digitais.

Durante o lançamento, o diretor Marcos Vasconcelos fará uma apresentação sobre a dinâmica do Jovem Lab e as atividades previstas para os próximos meses. A iniciativa marca uma nova fase do Jovem Tech, com ênfase na integração entre teoria e prática, e contempla inicialmente os alunos das turmas da tarde e da noite. A expectativa é de que o novo espaço contribua para ampliar o engajamento dos participantes e potencializar os resultados do programa.

O Jovem Tech é uma iniciativa voltada à qualificação de jovens em áreas ligadas à tecnologia e inovação, com foco na inclusão produtiva e no protagonismo juvenil.

Serviço

O quê: Inauguração do Jovem Lab

Quando: Segunda, 14

Horário: 17h

Local: Caju Hub – localizado no Espaço J. Inácio, avenida Santos Dumont, s/n, Orla da Atalaia

Obará Comunicação Integrada