Jovem Tech: Inovase abre inscrições para nova turma de capacitação em tecnologia

Programa gratuito capacita jovens para o setor de tecnologia, com foco em desenvolvimento de habilidades técnicas e socioemocionais

O Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) abriu as inscrições para a nova turma do Programa Jovem Tech. A iniciativa gratuita e totalmente presencial é voltada para jovens de 16 a 29 anos, prioritariamente que não estudam e nem trabalham, que buscam qualificação para o mercado de tecnologia e o aperfeiçoamento em habilidades técnicas e emocionais, saindo após o período de capacitação como programadores e desenvolvedores juniores.

O programa oferece uma formação com ensino técnico em desenvolvimento de tecnologias e o desenvolvimento de competências socioemocionais. A metodologia adotada é a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), permitindo que os alunos conheçam alguns dos desafios do mercado de trabalho.

Para a gestora de Inovação do Instituto, Gabriela Rezende, o Jovem Tech vai além da capacitação técnica. “O programa é uma ferramenta de transformação social. Ele proporciona aos jovens a confiança necessária para reescrever suas histórias e contribuir para o desenvolvimento do estado. Cada turma representa uma oportunidade de potencializar talentos e abrir portas para um futuro promissor”, afirmou Gabriela.

O Jovem Tech é realizado em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), e conta com o apoio de empresas como Vox Popi, Banese Card, TLD, X-Process, Chip, Netiz e Sergás.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas de forma on-line. As vagas são limitadas, e os interessados são incentivados a se inscrever o quanto antes para garantir sua participação.

