Jovem Tech recebe 1ª turma fora do Caju Hub e amplia ações em comunidades

A chegada dos novos alunos marca a expansão do programa para novos espaços de formação na capital

Criado pelo Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase), o programa Jovem Tech realizou, na noite desta segunda-feira, 24, a abertura da primeira turma de alunos que acontecerá fora do Caju Hub. A aula inaugural aconteceu no Colégio Juscelino Kubitschek, no bairro Coroa do Meio, unidade de ensino da rede municipal de Aracaju, reunindo estudantes, gestores municipais e representantes das instituições parceiras.

O diretor administrativo do Inovase, Cleverton de Santa Rita, destacou que esta é a primeira edição do programa realizada fora do Caju Hub. “Estamos iniciando um piloto em um espaço público que aproxima a formação das comunidades. Essa iniciativa reforça nossa intenção de multiplicar pólos do Jovem Tech e garantir que mais jovens e adultos tenham acesso à qualificação tecnológica”, pontuou.

Já o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju, Dilermando Garcia, reforçou o papel do programa na inclusão de jovens e adultos. “A oportunidade é para todos. É importante que a população de Aracaju, seja qual for o bairro, fique atento ao Jovem Tech. Estamos formando estudantes e temos outros que já estão empregados. A Fundarte, em breve, inaugurará um centro de tecnologia na Praça da Juventude, ampliando ainda mais nosso alcance. Estamos descentralizando e levando o programa para a periferia”, afirmou.

A consultora extraordinária da Secretaria Municipal da Educação, Daisy Prado, ressaltou que a proximidade do programa com as escolas públicas fortalece a permanência dos alunos. “Para estudantes em vulnerabilidade, estar perto de casa facilita o cumprimento da carga horária e aumenta a chance de conclusão. Hoje vimos brilho nos olhos, expectativa e até nervosismo, tudo isso faz parte do processo de qualificação e da construção de uma experiência profissional real”, disse.

Para a gestora de Inovação do Instituto, Gabriela Rezende, a conclusão de mais um ciclo simboliza o impacto social do programa. “O Jovem Tech não entrega apenas formação técnica, ele oferta autoconfiança e perspectiva de futuro. Cada estudante que participa do programa demonstra que a tecnologia pode transformar e criar carreiras”, destacou.

Já para Felipe de Santana Chaves, o programa representa uma nova chance após ter trancado a faculdade por dificuldades financeiras. “Eu não tinha expectativa de ser chamado, mas fui selecionado e estou muito ansioso para continuar aprendendo. É uma oportunidade que eu realmente precisava”, afirmou.

Entre os alunos, a nutricionista Natália Souza celebrou a oportunidade de ingressar na área tecnológica. “Sempre gostei de tecnologia e queria aprender mais. Aqui descobri ferramentas que eu nem sabia que existiam e que posso aplicar tanto na minha área quanto em novos projetos”, relatou.

O Jovem Tech é uma iniciativa do Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase), em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Prefeitura de Aracaju, por meio da Semde, levando capacitação tecnológica gratuita para jovens e adultos em diferentes regiões da cidade.

Obará Comunicação Integrada – Foto: Marcos Panxão