Jovens celebram a fé na programação evangélica dos 170 anos de Aracaju

Jovens movidos pela fé marcaram presença nos shows evangélicos da programação dos 170 anos de Aracaju, neste sábado, 15. O evento, realizado na praça de eventos da Orla de Atalaia, reuniu pessoas de diversas congregações, que aproveitaram a oportunidade para celebrar a fé cristã por meio da música e da comunhão.

Para a estudante Camyle Santos, de 15 anos, eventos desse tipo são uma maneira de transformar vidas. “É uma forma de impactar vidas e trazer mais pessoas para Jesus. Além disso, também é uma maneira de evangelizar mais jovens, já que, por ser em uma praça pública, muitos acabam ouvindo de longe e percebendo o quão poderosa é a força de Jesus”, destacou.

O estudante de psicologia Jabriel Ramos, de 18 anos, ressaltou a relevância do evento na relação entre religião e poder público. “Em geral, celebrações a Deus promovidas por autoridades públicas são uma forma de demonstrar que há a inclusão. A importância do meio religioso no meio político. Isso é um fato importante porque mostra a imparcialidade do governo local que não leva em conta apenas um lado ou apenas o outro lado, sabe, que engloba ambas as posições”, afirmou.

Ele também destacou o impacto para os jovens: “É uma oportunidade muito boa de apreciar a boa música, de estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com Cristo e de viver o corpo, a igreja de Deus num ambiente bacana, numa praia maravilhosa dessa que a gente tem”, concluiu.

