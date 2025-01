JOVENS DE ARACAJU INICIAM FORMAÇÃO EM TECNOLOGIA COM O PROGRAMA JOVEM TECH, NESTA SEGUNDA-FEIRA

O Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) convida a imprensa para a aula inaugural do Programa Jovem Tech, que acontece na próxima segunda-feira, 20, a partir das 15h, no Caju Hub, localizado na Orla da Atalaia, na avenida Santos Dumont, s/n, bairro Coroa do Meio.

Este evento marca o início de um projeto inovador que visa transformar a vida de jovens de Aracaju que, na maioria, se encontram na condição de “Nem-Nem” (nem estudam, nem trabalham). O Programa Jovem Tech irá qualificar esses jovens com formação em Tecnologia da Informação e Empreendedorismo, preparando-os para os desafios do mercado de trabalho e oferecendo novas oportunidades de carreira.

Durante oito meses de formação, os participantes irão atuar diretamente no desenvolvimento de soluções reais apresentadas por empresas parceiras. Cada jovem poderá receber uma bolsa de R$ 400, destinada a transporte e alimentação, de acordo com a disponibilidade das empresas parceiras. Até o final desta primeira edição, o programa atenderá cerca de 600 jovens.

A aula inaugural será marcada por apresentações, momentos de integração e o início da primeira turma. Além disso, o evento contará com a presença de importantes parceiros estratégicos, como representantes de empresas apoiadoras, gestores públicos, instituições de ensino e organizações do setor de inovação.

Serviço:

O quê: Aula Inaugural do programa de formação em tecnologia “Jovem Tech”

Quando: próxima segunda-feira, 20

Horário: às 15h

Onde: Caju Hub, Orla da Atalaia, Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro Coroa do Meio

Contato: Ascom Obará: 79 9 9661-5160 ou 79 9 9909-5338

Obará Comunicação Integrada