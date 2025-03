Jovens investem em bovinocultura com crédito do Pronaf em Sergipe

Há dez anos, Graziele de Almeida trabalha com produção de leite no povoado Mamonas, em Feira Nova, no agreste do estado. Ela começou cedo, aos 15 anos, para ajudar os pais no sítio de oito hectares. Hoje estuda Medicina Veterinária e pretende levar conhecimento para aprimorar a produtividade no local.

Ela é um exemplo de que a juventude tem levado progresso à atividade produtiva da bovinocultura em Sergipe. “Meu objetivo vai além de continuar o legado da minha família, mas também é trazer melhorias que possam beneficiar nossa comunidade e fortalecer a agricultura familiar na região”, afirma.

Atualmente, a família de Graziele tem 15 cabeças de gado e destina o leite para uma pequena fábrica de laticínios. Há quatro anos, o investimento conta com a parceria do programa de microcrédito rural do Banco do Nordeste (BNB), o Agroamigo. “O crédito é importante porque nos ajuda a investir em insumos, melhorando a produção e garantindo a continuidade do trabalho na nossa propriedade”, explica.

A bovinocultura é a principal pauta da pecuária em Sergipe. Em 2024, o Banco do Nordeste registrou R$ 12,8 milhões em aplicações destinadas à atividade produtiva no estado. O crescimento é de 117% em relação ao ano anterior, quando foram aplicados R$ 5,8 milhões.

Em toda a área de atuação, o BNB registra ampliação também no crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) voltado para a juventude, ou seja, pela linha Pronaf Jovem. Em dois anos, o crédito para esse público cresceu 86,5%, porque subiu de R$ 356,9 milhões em 2023 para R$ 665,8 milhões no ano seguinte. O Pronaf Jovem atende a agricultores familiares que têm entre 16 e 29 anos, com crédito até R$ 20 mil para financiar implantação, ampliação e modernização da produção agropecuária.

Juventude e inovação rural

Em 2022, Nalbert de Aragão seguiu o conselho do pai e fez o primeiro financiamento no BNB, para investir no sítio em Propriá, na região do Baixo São Francisco. Além do acesso aos recursos do Pronaf, o jovem adquiriu conhecimento em cursos de capacitação promovidos pelo Banco. Ele aprendeu a inovar com práticas sustentáveis, como o aproveitamento do subproduto do leite fornecido às agroindústrias da região.

“Hoje aproveito tudo, porque aprendi a agregar valor no nosso trabalho e passei a ter uma visão sistêmica da produção. Com novas tecnologias, agora temos melhores índices no aproveitamento do leite e também do esterco usado para adubar plantas forrageiras, destinadas para alimentar o gado”, conta.

Aos 23 anos, João Alcides Hora coleciona bons resultados na propriedade herdada dos avós, em Itabaianinha, no Centro-Sul do estado. Com crédito do Pronaf, o jovem investe em tecnologia para ampliar a produtividade em um projeto agropecuário diversificado. “Criamos gado para corte, frango e ovinos, além de cultivar milho, mandioca e manter uma casa da farinha. O crédito nos ajudou a fazer melhoramento genético no rebanho”, detalha.

O superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana, avalia a participação da juventude no acesso ao crédito rural em Sergipe. “Temos observado um aumento do interesse dos jovens em permanecer na área rural, em diversos setores da agropecuária. No caso da bovinocultura, é interessante ver que os jovens têm buscado crédito para levar mais tecnologia para a produção, como investimento em energia renovável, em práticas sustentáveis, em inseminação artificial e melhoria genética. Os jovens têm contribuído bastante para melhorar os resultados nas pequenas e médias propriedades rurais em Sergipe”, diz o superintendente.

Ascom BNB