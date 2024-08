Jovens mobilizam a comunidade do Pantanal para limpeza do Rio Poxim

Mobilização acontecerá nesta quinta-feira, 22 de agosto, a partir das 14 horas, no bairro Inácio Barbosa em Aracaju

Após participarem de um curso sobre liderança jovem e de limpeza simbólica do Rio Poxim, as jovens Rafaela Santos, Emilly da Mota e Sara Annanda Santos tiveram a ideia de realizar a mesma ação ambiental no Loteamento Pantanal, no bairro Inácio Barbosa em Aracaju. O projeto foi abraçado pelo Instituto JCPM de Compromisso Social e pelo Shopping Jardins, além de órgãos públicos e instituições sociais, nascendo assim o ‘Pantanize-se’. A mobilização em torno da sustentabilidade acontecerá nesta quinta-feira, 22 de agosto, a partir das 14 horas.

Além da limpeza simbólica de uma faixa costeira do Rio Poxim, a programação contará com oficina utilizando materiais recicláveis, jogos e teatro de fantoche, pintura de painel de grafite, exposição interativa da Fundação Mamíferos Aquáticos e exposição ‘Pantanize-se’ com imagens feitas por jovens do Instituto JCPM. Rafaela Santos explica que a iniciativa integra um projeto ainda maior do trio.

“Toda população está convidada a participar conosco. O Pantanize-se busca sensibilizar a nossa comunidade para o descarte correto dos resíduos e chamar atenção da sociedade e das autoridades para outras questões sociais da localidade, como a falta de área de lazer para as crianças e ponto de ônibus próximo”, destaca a jovem de 20 anos.

Além do apoio do IJCPM de Compromisso Social e do Shopping Jardins, a iniciativa conta com a importante parceria dos seguintes órgãos e instituições: Fundação Mamíferos Aquáticos, SEMAC, DESO, Emsurb e Água Santa Cecília.

Foto: Arthur Soares

Lotti+Caldas Comunicação