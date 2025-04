Jovens modelos sergipanas Arielle e Janaína se destacam na carreira de modelo

As jovens modelos sergipanas Arielle Santos Cardoso, de 13 anos, e Janaína Santos Cardoso, de 14 anos, têm conquistado destaque no mundo da moda com talento, carisma e dedicação. Ambas, naturais de Sergipe, vêm surpreendendo com seu potencial e já começam a atrair os olhares de agências e profissionais renomados do setor.

Arielle Santos Cardoso, com apenas 13 anos, tem mostrado uma trajetória promissora. Sob os cuidados de sua responsável, Angel Justino dos Santos Cardoso, Arielle começou a despontar como uma das novas promessas do estado no mundo da moda. Seu perfil no Instagram @ariellesantoscardoso tem atraído cada vez mais seguidores, confirmando o seu crescente sucesso. Seu talento nas passarelas e seu estilo único fazem dela uma das jovens mais comentadas no cenário local.

Janaína Santos Cardoso, com 14 anos, também tem mostrado força em sua caminhada no universo da moda. Ela segue o mesmo caminho da irmã, se destacando pela sua versatilidade e presença de palco. A modelo também é acompanhada por sua responsável, Angel Justino dos Santos Cardoso, e tem conquistado fãs em suas redes sociais, como pode ser visto em seu perfil no Instagram @janaina_santos_cardoso. Sua aparência, combinada com sua postura, tem chamado atenção de fotógrafos e marcas da moda, tornando-se uma referência para outras jovens que aspiram seguir seus passos.

O talento das duas jovens modelos sergipanas é um reflexo da força e da habilidade de muitos jovens do estado, que buscam se destacar em áreas como a moda e o entretenimento. O mercado local e até mesmo o nacional têm reconhecido o potencial de Arielle e Janaína, que não só brilham por sua beleza, mas também pela dedicação e profissionalismo que demonstram desde o início de suas carreiras.

O trabalho de Arielle e Janaína é um reflexo do cenário atual da moda no Brasil, onde as novas gerações, especialmente de estados como Sergipe, vêm ganhando espaço de forma crescente. As duas modelos têm mostrado que o estado é um celeiro de talentos e que o potencial de suas jovens promessas vai além das passarelas de Sergipe.

Por mais que suas trajetórias ainda estejam apenas no início, Arielle e Janaína já demonstram que o futuro promete ser brilhante. Com a orientação de suas responsáveis e o apoio de suas famílias, as jovens sergipanas estão prestes a escrever um capítulo importante na moda nacional.

Para contratações e mais informações, entre em contato com a responsável Angel Justino dos Santos Cardoso através do telefone (79) 99916-2942.

Fonte e foto assessoria