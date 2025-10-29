Juarez Leite, o barbeiro mais seguido do mundo, chega a Aracaju

Com quase 6 milhões de seguidores, o especialista em visagismo participa da Aracaju Beauty Hair no dia 9 de novembro, oferecendo treinamento prático e insights exclusivos para profissionais da área

Aracaju vai receber, no dia 9 de novembro, um dos maiores nomes do visagismo e da barbearia mundial: Juarez Leite. Com quase 6 milhões de seguidores nas redes sociais, ele é reconhecido como o barbeiro mais seguido do mundo e agora traz para Sergipe uma imersão exclusiva, dentro da programação da Aracaju Beauty Hair.

A experiência promete ser intensa e prática. Durante o evento, Juarez Leite vai compartilhar seu conhecimento e técnicas que transformaram sua carreira, incluindo abordagens visagistas, estratégias de posicionamento e métodos exclusivos aplicados no dia a dia da barbearia. A imersão oferece ainda insights valiosos sobre como agregar valor aos serviços e se destacar em um mercado cada vez mais competitivo.

Formado nas melhores escolas do mundo para barbeiros e visagistas, Juarez Leite construiu uma trajetória marcada pelo investimento em conhecimento e inovação. Agora, ele chega a Aracaju para dividir essa expertise com profissionais e entusiastas da área, em um evento que combina teoria, prática e networking.

O cronograma do evento inclui credenciamento, abertura, apresentações práticas, entrega de certificados e momentos de interação com o público, garantindo que cada participante saia com aprendizado aplicável imediatamente em sua rotina profissional.

Segundo Daniel Aragão, CEO da Dreams Eventos, organizadora do evento, “Trazer Juarez Leite para Aracaju é oferecer aos profissionais da região a oportunidade de aprender com quem é referência mundial. Será um dia intenso de conhecimento, prática e networking, pensado para transformar carreiras e elevar o nível do visagismo local”.

Mais informações: no site www.barbervisionsummit.com.br ou no serviço de atendimento ao cliente pelo WhatsApp: (79) 99627-2514.

Texto e foto Hivy Rhafaella