Juca busca mais parceria com a Embratur e debate sobre projetos para a revitalização do Centro histórico do município de Laranjeiras

O Prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca) se reuniu em Brasília, nesta quarta-feira, 10, com o senador Alessandro Vieira, coordenador da bancada sergipana e trataram sobre a realização dos festejos juninos do município, em parceria com a Embratur e de uma série de projetos de revitalização do centro histórico de Laranjeiras, por meio da implantação do canteiro modelo e do escritório técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na cidade.

A realização dessas ações em Laranjeiras são um esforço conjunto da Prefeitura, da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e do Iphan Nacional e Estadual, com o apoio e a interlocução da Secretaria de Estado do Turismo (Setur). “Mais uma vez, eu e o secretário de Planejamento, Redemarque Santos estamos buscando mais recursos em Brasília e ajustando todos os detalhes na implantação do canteiro modelo em Laranjeiras. Este é um projeto grandioso e tudo deve ser alinhado em detalhe”, disse Juca.

O prefeito de Laranjeiras destacou ainda que: “com o canteiro modelo e o escritório técnico, a revitalização do centro histórico poderá ser melhor compreendida e acompanhada de perto pelos técnicos do Iphan. Consequentemente, a cidade ficará ainda mais bonita, aumentando o fluxo de turistas e aquecendo a economia do município. Desse modo, conseguiremos efetivar Laranjeiras como destino turístico nacional”, ressaltou Juca.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.