Juca vai implantar o cartão Din Din ainda este mês de agosto

A Prefeitura de Laranjeiras vai implantar ainda este mês de agosto o 2º maior programa de transferência de renda da história do município; o cartão Din Din, que vai garantir um valor de R$ 130,00 a 1200 beneficiários em situação de vulnerabilidade social, nesta fase de implantação. O cartão, que substitui a distribuição de cestas básicas do programa Mesa Farta, será utilizado exclusivamente para a compra de gêneros alimentícios no comércio local.

O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade nesta terça-feira, em sessão extraordinária na Câmara de Vereadores, com a presença do prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca), que fez uma explanação detalhada sobre a propositura, aos representantes do legislativo municipal. De acordo com o gestor municipal, a meta é que o programa atenda cerca de 2500 famílias até o mês de dezembro.

“A nossa gestão vem fazendo a diferença e agora vai implantar o cartão Din Din em substituição às cestas básicas. Por enquanto, vamos beneficiar 1200 famílias, mas até dezembro esse número vai mais do que dobrar e chegaremos a 2500 famílias, o que significa mais de R$ 300 mil circulando no comércio local todos os meses”, destacou Juca.

O prefeito acrescentou ainda que a Prefeitura já paga todos os meses o auxílio de R$ 50,00 a cada aluno matriculado, que hoje é de 6.158 estudantes na rede municipal. “Em 2021 quando assumimos a gestão, tínhamos apenas 3000 alunos estudando nas escolas da rede municipal. Em dois anos, dobramos este número e ainda estamos pagando o auxílio estudantil PAE. Com este auxílio, também injetamos mensalmente mais R$ 300 mil na economia local”, ressaltou Juca.

Com os dois programas de transferência de renda, a Prefeitura vai fazer circular no município R$ 600 mil, e isso vai incentivar os comerciantes locais, fazendo com que o dinheiro pago pela gestão municipal seja gasto na própria cidade. Dessa maneira, a economia local fica mais fortalecida, há mais geração de emprego e renda para os laranjeirenses e tantos outros benefícios.

Por Midiando Comunicação/ASCOM PML