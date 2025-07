Judocas apoiados pela Prefeitura de Aracaju retornam de SP com vitórias e aprendizado na bagagem

Três atletas da Associação Amigos do Judô estão de volta à Aracaju após participarem de uma competição nacional na cidade de Aguaí, no interior de São Paulo. Arthur Ezequiel, Layla de Jesus e Maria Gabriela fazem parte de um projeto social que ensina gratuitamente as técnicas de judô na comunidade do Recanto da Paz (antiga Malvinas) localizada no bairro Aeroporto. A viagem teve o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp), e rendeu vitórias e muito aprendizado aos três representantes da capital sergipana e mais o seu treinador.

O evento foi dividido em treinamento e um shiai, uma espécie de competição interna entre os participantes do kangueiko, proporcionando uma experiência enriquecedora para todos. O técnico da equipe e ex-atleta, Marcelo Victor, viajou com os atletas para São Paulo e destacou a experiência que o campeonato possibilitou para os três judocas de Aracaju.

“Eles tiveram a oportunidade de participar e ganhar todas as seis lutas, que foram organizadas por faixa etária, peso e idade, reunindo atletas de São Paulo (SP), Palmas (TO), Rio de Janeiro (RJ) e Teresina (PI). Agora, com essa valiosa experiência acumulada, é hora de usar o aprendizado como bagagem e se preparar intensamente para a seletiva do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no fim deste mês”, contou o treinador.

Marcelo Victor avaliou que o apoio da Prefeitura de Aracaju teve um valor imenso para os meninos, pois facilitou o acesso de crianças de baixa renda ao esporte, que muitas vezes é limitado por falta de recursos. “Quando eu era atleta, não tive essa oportunidade, pois participar de uma competição fora do estado era algo muito distante. A gente precisava fazer rifa, contar com doações, correr atrás de toda forma. Ver agora nossos meninos tendo essa chance, com tudo organizado, é emocionante”, disse.

O secretário municipal da Juventude e do Esporte, Aquiles Silveira, reforçou o compromisso da atual gestão com a democratização do acesso ao esporte. “A gestão de Aracaju tem uma finalidade clara: expandir o direito ao esporte e ao lazer em toda a cidade. Estamos apoiando atletas de associações, federações, ou seja, descentralizando o acesso ao esporte e levando oportunidades para quem mais precisa”, declarou.

Texto e foto AAN