JUIZ EDINALDO CÉSAR SANTOS JÚNIOR É ENCONTRADO MORTO EM UMA RESIDÊNCIA DO BAIRRO ATALAIA EM ARACAJU

O juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Edinaldo César Santos Júnior foi encontrado morto neste domingo (1º), em uma residência do Bairro Atalaia em Aracaju.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP), não foram encontrados sinais de violência.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local, juntamente com o Instituto de Criminalística. O material biológico será coletado para averiguação posterior do Instituto de Análises e Pesquisas Forenses.

Em nota, o TJ/SE diz que a trajetória do Dr. Edinaldo César Santos Júnior foi marcada pela competência, dedicação e ética, sempre pautada pela defesa da Justiça e pelo compromisso com o fortalecimento do Poder Judiciário sergipano e brasileiro. No TJSE, sua atuação foi exemplar, sendo reconhecido pelo profissionalismo, sensibilidade e espírito público. No CNJ, contribuiu significativamente para importantes projetos e políticas institucionais em prol da eficiência e da modernização do Judiciário, notadamente nas áreas da infância e juventude e direitos humanos.

O sepultamento ocorrerá no cemitério Colina da Saudade, às 16 horas, sendo antecedido de cerimônia religiosa a partir das 14 horas.

Foto: Arquivo Pessoal