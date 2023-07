Julho Dourado é aprovado na Alese e aguarda sanção do governador

Julho Dourado é mais um Projeto de Lei de aprovado de autoria do deputado estadual Neto Batalha do Partido Progressistas (PP). A iniciativa tem objetivo de chamar a atenção para o cuidado e a saúde de animais de rua, domésticos e de estimação, além da prevenção de zoonoses.

(doenças infecciosas transmitidas entre animais e pessoas).

“Julho Dourado deve ser lembrado e comemorado todos os anos, sempre, no início do 2º semestre por intermédio de atividades que promovam debate e esclarecimento da saúde e bem-estar dos animais”, destacou o autor do projeto.

Neste período devem ser realizadas palestras, seminários, campanhas, mobilizações e outras ações que permitam estimular a sensibilização da população acerca de medidas preventivas de zoonoses e de instrução para o zelo com todos as espécies de bichos. “A participação da sociedade é fundamental para atingir o nosso principal objetivo”, acrescentou o deputado.

Neto Batalha quer tornar o mês de de julho como período oficial para a instituição de grandes campanhas de adoção de bichos abandonados.

Ele entende que os animais precisam de cuidados para ter qualidade de vida, e isso significa ser livre de fome e sede, livre de dor e doenças, livre de desconforto (em um ambiente com abrigo e adequado a sua espécie), livre de medo e estresse, além de ter liberdade para expressar seu comportamento natural.

Texto e imagem assessoria