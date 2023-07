Jungle Fight em Sergipe terá ingressos trocados por quilos de alimentos

A 118ª edição do Jungle Fight, o maior evento de MMA da América Latina, será realizada em Sergipe nos dias 28 e 29 de julho, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju. Os ingressos do evento serão trocados por 1kg de alimento não perecível a partir do dia 24 de julho, no Constâncio Vieira, no Shopping Jardins e nos municípios de Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana e Lagarto. Cada pessoa poderá adquirir até dois ingressos.

No dia 28 de julho, a partir das 14 horas, serão realizadas a apresentação e a pesagem oficial dos lutadores inscritos na competição. No dia 29, a partir das 20 horas, acontecem os confrontos no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, com transmissão da TV Globo, após o supercine, e ao vivo nos canais por assinatura Combate e Sportv2.

A principal luta da noite será protagonizada pelo sergipano Willian Colorado e pelo amazonense Júlio Tyson, valendo o cinturão peso-galo. Outros representantes sergipanos também representarão o estado durante o Jungle Fight, como Marcelo ‘Guará’, José Newton, Marley Luan, Fabrício ‘Alagoinhas’, Robson Silva, Elder ‘Canela de Aço’, Kaique ‘King’, Nícolas Sávio, Robison ‘Tchunay’, Antônio Alves, Salmy Silva e Hugo Nascimento.

“Estou muito empolgado para esta edição histórica em Sergipe. O Jungle Fight 118 vai marcar uma nova era no MMA da região. O Brasil todo e o mundo vão conhecer muitos talentos que ainda são desconhecidos, e isso vai inspirar outros jovens a buscarem o caminho do sucesso através do esporte”, destaca Wallid Ismail.

O ex-atleta e secretário-executivo de Esporte e Lazer, Washington ‘Coração Valente’, fala sobre a importância desse evento para o desenvolvimento da modalidade em Sergipe. “Estamos trazendo esse evento para Sergipe para fortalecer o MMA no estado e apoiar os nossos atletas. Sergipe já tem grandes nomes do MMA, e a realização do Jungle Fight vai projetá-los nacionalmente, já que será um evento transmitido em TV aberta e ao vivo nos canais para assinantes. Sergipe e os seus atletas de MMA serão vistos nacionalmente. Além disso, convidamos todos os sergipanos para assistir ao evento no Constâncio Vieira e torcer pelos atletas conterrâneos”, convida o secretário.

Foto: Ascom SEEL