“Junho Violeta: Cuidado Não Envelhece”, será lançado dia 26

No dia 26 de junho, a partir das 14h, o Museu da Gente Sergipana será palco do evento “Junho Violeta: Cuidado Não Envelhece”, uma iniciativa do projeto Rede Bem Querer em parceria com diversas entidades, empresas e instituições comprometidas com a proteção e cuidado dos idosos.

Este evento visa sensibilizar a sociedade sobre a violência contra os idosos e promover a importância do cuidado e respeito com a terceira idade.

A violência contra os idosos é uma questão alarmante. Em Sergipe, a população idosa cresceu 58% nos últimos 12 anos, conforme dados do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) da Polícia Civil.

Em 2023, foram registrados 214 casos de violência contra pessoas idosas no estado, e apenas entre janeiro e março de 2024, já foram registrados 34 casos. Os crimes mais frequentes incluem a exposição ao risco da integridade e saúde física ou psíquica e a apropriação de bens e rendimentos das vítimas.

O evento contará com palestras, depoimentos e workshops, proporcionando um espaço de aprendizado e troca de experiências. Especialistas abordarão temas como direitos dos idosos, formas de violência e métodos de prevenção.

O objetivo é não apenas conscientizar, mas também capacitar a sociedade para identificar e denunciar casos de violência.

Entre os parceiros e patrocinadores do evento estão o Grupo Mulheres do Brasil, Whomen’s Club, Conselho do Idoso, Conselho do Deficiente Físico, Gerbera Núcleo de Saúde, Instituto Banese, Instituto ÁGATHA , Justiceiras, Dmelo Eventos e Assessoria, Lugarperfeito.com, entre outros.

Como Denunciar:

Durante o evento, serão destacados os canais de denúncia disponíveis:

DAGV: 79 3205-9400

Disque-Denúncia: 181 (anônimo)

Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp – 190)

O “Junho Violeta” é um chamado à ação para todos os segmentos da sociedade. “É fundamental que familiares, vizinhos e a comunidade estejam atentos e denunciem situações de violência contra idosos.

Serviço:

Evento: Junho Violeta: Cuidado Não Envelhece

Data: 26 de junho

Horário: 14h

Local: Museu da Gente Sergipana

