Júri popular condena dois acusados de matar líder sindical em Sergipe

Terminou nesta sexta-feira (26), o júri popular realizado na 8ª Vara Criminal do Fórum Gumersindo Bessa, em Aracaju e condenou Ricardo Monteiro dos Santos e Sidney Santos de Olveira pela morte do sindicalista Clodoaldo Santos Melo, conhecido como ‘Barriga’, um dos líderes do movimento SOS Emprego, assassinado em 2017.

Ambos foram condenados por atrair a vítima com agravante pela premeditação do crime. Ricardo Monteiro dos Santos foi sentenciado a 27 anos, 1 mês e 18 dias de prisão em regime fechado, enquanto Sidney Santos de Oliveira recebeu pena de 21 anos, 10 meses e 18 dias, também em regime fechado.

A decisão judicial determinou ainda que os réus não poderão recorrer em liberdade, com execução imediata das penas, mesmo que haja apresentação de recurso.

Entenda o caso

O crime ocorreu no dia 14 de dezembro de 2017, no Povoado Capuã, localizado no município de Barra dos Coqueiros, Grande Aracaju. A informação é que ele estava em casa quando foi acordado por uma pessoa que estava chamando na porta para entregar um currículo. Segundo a família, os dois suspeitos estavam em uma moto e atiraram na vítima.

As investigações apontaram que o crime teve relação com a atuação sindical de Clodoaldo. Durante as investigações, a polícia civil prendeu sete suspeitos.