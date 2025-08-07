Júri popular condena os 4 acusados por homicídio de farmacêutico em Poço Redondo

O júri popular dos quatro réus acusados pelo homicídio do farmacêutico John Michel Brito de Almeida, no Fórum de Nossa Senhora da Glória, foi concluído.
Os acusados de matar o farmacêutico foram condenados, nesta quinta-feira (7), após júri popular.
Após o julgamento, Bernardino Carvalho foi condenado a 26 anos, 1 mês e 25 dias pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e furto. Foi absolvido pela acusação de posse de arma de fogo; Hionas Feitosa: 25 anos, 3 meses e 10 dias pelos crimes homicídio qualificado e furto; José Nilson: 25 anos, 3 meses e 10 dias pelos crimes homicídio qualificado e furto e Edilson Marques: 25 anos, 3 meses e 10 dias pelos crimes homicídio qualificado e furto.
Relembre o caso – o crime aconteceu no dia 29 de novembro de 2018, no município de Poço Redondo. Durante o inquérito, a polícia chamou a atenção para a crueldade, já que Jhon Michel foi amarrado, vendado, torturado e morto. O corpo dele foi jogado em uma lixeira.