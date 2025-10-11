Justiça concede prisão domiciliar a médico suspeito de crimes sexuais

O médico endocrinologista, de 46 anos, preso suspeito de praticar crimes sexuais contra pacientes, deixou a Cadeia Pública de Pública de Estância, nesta sexta-feira (10).

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc).

O advogado de defesa do médico, Newton Carvalho, informou que a prisão foi convertida em domiciliar e ele já está em casa.

A decisão judicial autorizou que o médico cumprisse a prisão em regime domiciliar e está sendo monitorado por meio de dispositivo eletrônico.

O médico foi detido na tarde da última quarta-feira (08), em uma clínica no Centro de Aracaju. Ele é investigado por suspeita de cometer crimes sexuais contra pacientes do sexo masculino durante atendimentos clínicos.

As denúncias seguem sob sigilo e com acompanhamento especializado da Polícia Civil.