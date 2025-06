JUSTIÇA CONVERTE EM PREVENTIVA A PRISÃO DE MOTORISTA QUE PROVOCOU A MORTE DE VEREADOR E DUAS MULHERES

A Justiça de Sergipe, em decisão assinada pelo juiz Marcelo Augusto Costa Campos, converteu em preventiva a prisão do motorista envolvido no acidente que provocou a morte do vereador de Frei Paulo, Vanaldo Pereira, de 58 anos; de Maria Valdinete Santos, de 63, e da filha dela Maria Valquiria dos Santos, de 44 anos na BR-235.

A decisão saiu neste sábado (14) e o magistrado diz que “apurou-se que o requerido dirigia em alta velocidade, na contramão e sob efeito de álcool, havendo fortes indícios de embriaguez, inclusive atestados por médico do Hospital Regional de Itabaiana e agentes da Polícia Rodoviária Federal, além da garrafa de bebida alcoólica encontrada em seu veículo”.