Kaelzinho Ferraz revoluciona o brega com novo projeto audiovisual nesta quarta-feira

O cantor Kaelzinho Ferraz surpreende os fãs ao lançar seu mais novo projeto audiovisual, Brega do Kaelzinho. Gravado no último sábado, dia 15, no Açude de Cumbe – localizado a 88,8 km de Aracaju – o trabalho chega com uma proposta inovadora e repleta de identidade.

O projeto reúne 14 faixas, incluindo os sucessos que já marcaram sua trajetória, como ‘Me Belisca’, ‘Tanto Faz’ e ‘Vacilou’. A produção não só destaca o melhor do repertório do artista, mas também mergulha na atmosfera única do brega, realçada pelo cenário autêntico e carregado de significado do açude.

Durante a gravação, Kaelzinho Ferraz comentou sobre esse marco em sua carreira: “Esse projeto é um sonho que se torna realidade. Gravar no Açude de Cumbe, um lugar repleto de energia e significado, trouxe uma vibe única para o trabalho. Estou muito feliz com o resultado e ansioso para que todos possam conferir o que preparamos com tanto carinho.”

Agendado para estrear nesta quarta-feira, dia 19, às 19h, em todas as plataformas digitais, Brega do Kaelzinho promete movimentar o cenário do brega e reafirmar o talento do cantor como uma das vozes mais marcantes do gênero.

Por Hivy Rhafaella – Foto: Igor Aragão