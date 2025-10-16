Kart Love e Pablo ultrapassam 1 milhão de views e têm a música mais ouvida de Sergipe

A música acaba de se tornar a mais ouvida do estado em outubro, nos últimos sete dias.

A regravação de “Vai Lembrar”, parceria entre Kart Love e Pablo, alcançou o topo do chart do YouTube em Sergipe. A música acaba de se tornar a mais ouvida do estado em outubro, nos últimos sete dias.

O hit faz parte do DVD “Meu Nome é Kart, Sobrenome Love”, projeto especial que celebra os 10 anos de carreira de Kart Love e reúne grandes nomes da música nacional, como Pablo, Tarcísio do Acordeon, Matheus Fernandes, Hugo Henrique e a dupla Danilo & Davi.

Emocionado com o resultado, Kart Love comemorou o carinho do público sergipano.

“Sergipe sempre teve um lugar especial no meu coração. Tenho amigos no estado e grandes parceiros da música. Saber que ‘Vai Lembrar’ é a mais ouvida em Sergipe é uma alegria imensa e mostra que estamos no caminho certo também. Só tenho gratidão por todo esse amor e energia”, comentou.

“Vai Lembrar” está disponível no YouTube. Assista agora: https://youtu.be/pgBkpp2KleQ?si=d1znSQ3S-o_tv6mW

Foto: Mateus Ross – Matéria: Assessoria