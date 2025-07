Kartódromo de Aracaju tem ajustes finais para receber a 26ª Copa Brasil de Kart a partir do dia 23

Em menos de duas semanas, pilotos de todo o Brasil estarão em Aracaju (SE) para a disputa da 26ª Copa Brasil de Kart. Organizada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), com realização da Federação Sergipana de Automobilismo (FSA), a competição acontecerá entre 23 de julho e 2 de agosto no Kartódromo Emerson Fittipaldi, na famosa orla de Atalaia.

Nesta semana estão sendo realizados os ajustes finais para o evento, que já conta com mais de 210 inscrições confirmadas. Dentre as melhorias, o kartódromo recebeu cinco mil novos pneus, novas sinalizações, nivelamento de algumas áreas de escape e mudanças no acesso ao Parque Fechado.

“Estamos finalizando os últimos detalhes e ansiosos para realizarmos mais uma Copa Brasil de Kart aqui em Aracaju. Além de melhorias na estrutura geral do kartódromo, como novos banheiros masculino e feminino, novas salas para os comissários, estrutura dos boxes e área de motorhome para dar mais conforto aos pilotos e equipes, também realizamos adequações na pista visando aumentar ainda mais a segurança”, contou Kennedy Fonseca, presidente da FSA.

“Trocamos todos os pneus das barreiras de proteção, fizemos uma nova entrada e uma nova saída para acesso ao Parque Fechado, realizamos a reforma das zebras, pintura das faixas de segurança e sinalização de toda a pista, além de uma nova iluminação e pintura geral do kartódromo”, explicou Fonseca.

Com 1,360 km, a pista de Aracaju homenageia um dos maiores pilotos brasileiros e bicampeão da Fórmula 1. O Kartódromo Emerson Fittipaldi completa 20 anos em 2025 e já foi sede da Copa Brasil em 2022.

Na edição deste ano, serão 22 títulos em jogo. Entre os dias 23 e 27 de julho, acontecerá a disputa do Grupo 1, onde estarão em jogo os títulos da Mirim, Cadete, F4 (aberta para pilotos com filiação PNK), F4 Sênior, F4 Super Sênior, F4 Grand Super Sênior / 60+, Shifter Graduado, Shifter Sênior, Shifter SS, OK N Júnior (antiga Júnior) e OK N (antiga Graduado).

Já o Grupo 2 terá seus duelos entre 29 de julho e 2 de agosto, com as categorias Mini, Novato, Sênior AM X30 (antiga Sênior AM), Sênior Pro X30 (antiga Sênior Pro), F4 Júnior, OK N Master, Super Sênior, Grand Super Sênior / 60+ e F4 Graduado.

As inscrições para a competição seguem abertas no site da CBA:

https://inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/26a-copa-brasil-de-kart-2025-2025-26a-copa-brasil-de-kart-2025

Para saber mais, acesse:

Programação Copa Brasil: https://cba.org.br/campeonato/downloads/245/587/programacao

texto e foto Martins Assessoria de Comunicação