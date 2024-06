Katarina destina R$ 2,3 milhões para construção de praça em Aracaju

O bairro Coroa do Meio, em Aracaju, receberá uma nova praça, cuja ordem de serviço foi assinada nesta segunda-feira, 10, pelo prefeito da cidade, Edvaldo Nogueira, e a deputada federal Delegada Katarina, responsável pela indicação dos recursos para a obra.

Os recursos somam R$ 2,3 milhões e serão alocados pelo Ministério do Turismo, já que a praça será mais um atrativo para a capital. “A construção dessa praça fecha um ciclo de obras da Prefeitura aqui na região. Do ponto de vista da urbanização, não existe outra Orla mais bonita, e agora ficará ainda melhor. Por isso só tenho a agradecer à deputada Katarina”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

O espaço, localizado entre a avenida Santos Dumont e a rua Tenente Edivaldo L. Santos, conta com 5.870 metros quadrados e, com a urbanização, receberá diversas intervenções, como academia de ginástica ao ar livre, passeios em concreto, parque infantil, bancos e mesas em concretos e iluminação em LED.

Por sugestão da deputada, a praça se chamará Maria Feliciana, em homenagem à sergipana que, na década de 60, ganhou o título de “Rainha das alturas”, em virtude dos seus 2,25 metros.

“Os recursos dessa emenda se traduzirão em mais um espaço de lazer e esporte para os aracajuanos. Para tornar o projeto ainda mais especial, sugeri ao prefeito Edvaldo que desse à praça o nome de Maria Feliciana, essa mulher que levou o nome do nosso estado pra todo o país”, justificou.

Sobre Maria Feliciana

Maria Feliciana nasceu em Amparo do São Francisco, interior de Sergipe. Ela percorreu diversas cidades se apresentando em circos. Na década de 60, ganhou o título de ‘Rainha da Altura’ em concurso realizado pelo programa Hora da Buzina, do apresentador Chacrinha.

Em maio de 2022, ela foi homenageada pelo Museu da Gente Sergipana com uma estátua na entrada do local. Maria Feliciana faleceu no mês passado, em virtude de complicações cardíacas.

Foto assessoria

Por Tanuza Oliveira