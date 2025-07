Katia Santana conduz treinamento com técnicas de Comunicação Assertiva, Oratória e PNL

Você já se perguntou o quanto a falta de uma comunicação eficaz pode impactar sua vida pessoal e profissional? Atendendo praticamente todos os dias pessoas que têm medo de se expor publicamente, a jornalista e media training Katia Santana, da SET Comunicação, em parceria com a Cempre Educação, realizará o evento “Sua Voz, Sua Marca” no dia 26 de julho, das 9h às 15h, no Hotel Sesc Atalaia, em Aracaju.

As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Para se inscrever, clique aqui: https://www.sympla.com.br/evento/sua-voz-sua-marca-aprenda-a-comunicar-com-clareza-gerar-impacto-e-conquistar-autoridade/3022637

O treinamento, aberto a todos os públicos, tem como objetivo principal capacitar os participantes a aprimorar suas habilidades de comunicação assertiva para que possam falar sem medo, expressar as suas ideias, emitir opinião, abrir portas nos campos pessoal e profissional, além de ser mais feliz.

O Sua Voz, Sua Marca é um treinamento completo com técnicas de oratória e ferramentas de Programação Neurolinguística (PNL) para destravar o medo de falar em público e de se expor em qualquer ambiente. “Muitas vezes, esse medo está relacionado a traumas do passado, a crenças limitantes ou, simplesmente, por insegurança gerada pela falta de preparo”, destaca Katia Santana, que em dois anos, treinou cerca de duas mil pessoas nos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco e São Paulo.

Entre os seus clientes estão políticos, gestores públicos, CEOs de grandes marcas, além de profissionais liberais, como advogados, professores, empreendedores, empresários e acadêmicos de várias áreas.

Além do treinamento principal, o evento contará com a participação de três palestrantes convidados, que trarão abordagens complementares sobre a comunicação:

Claudia Soledade, psicóloga e empresária, abordará como as emoções impactam nossa comunicação.

Saulo Rocha, empresário e fundador da Expandir Network, discutirá a força do networking para construir relações sólidas e uma comunicação mais abrangente.

Thiago Martins, estrategista de redes sociais, compartilhará insights sobre estratégias de comunicação no ambiente digital.

Sua Voz, Sua Marca é uma oportunidade imperdível para quem busca desenvolver uma comunicação mais eficaz, assertiva e impactante, promovendo benefícios em todas as esferas da vida.

Texto e foto assessoria