Kauã Sidney e quadrilha Rosa Dourada animam o ‘Arraiá Feito de Amor’ nesta quarta

Festa com acesso gratuito acontece no dia 18 de junho, a partir das 16 horas, no Shopping Jardins em Aracaju

O cair da tarde desta quarta-feira, 18 de junho, será de muito arrasta-pé e alegria no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). A partir das 16 horas, a Praça de Eventos Orquídea, em frente à loja Nagem, recebe mais uma edição do ‘Arraiá Feito de Amor’. A programação oferece atrações para crianças, jovens, adultos e idosos e será iniciada com a boa música do sanfoneiro mirim, Kauã Sidney. O artista do agreste sergipano tem apenas 12 anos e promete emocionar o público com o seu talento.

Às 17 horas, será a vez do Forró da Melhor Idade IBEM colocar todo mundo para dançar e, às 19 horas, a quadrilha junina Rosa Dourada brinda o público com um espetáculo de cores, dança e tradição, exaltando a cultura nordestina.

O acesso é gratuito e, além de participar deste animado arraial, o público têm a oportunidade de adquirir artigos juninos, peças de artesanato e delícias caseiras nas barraquinhas da Vila do Amor, cenário perfeito para belas fotos.

O ‘Arraiá Feito de Amor’ segue no Shopping Jardins até o final do mês. No sábado, 21 de junho, às 17 horas, a animação ficará por conta de trio pé de serra e, na quarta-feira, 25 de junho, às 19 horas, haverá apresentação da quadrilha junina Asa Branca.

Arraiá Feito de Amor

O quê? Programação junina para toda a família aproveitar ao som do sanfoneiro Kauã Sidney e animação do Forró da Melhor Idade IBEM e da quadrilha junina Rosa Dourada.

Quando? Quarta-feira, 18 de junho, a partir das 16h.

Onde? Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito.

Fotos: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação