Kauan Bordados conquista máquina patrol para melhoria das estradas de Itapicuru (BA)

O empresário Kauan Bordados viabilizou a destinação de uma máquina patrol para o município de Itapicuru, na Bahia, com o objetivo de contribuir diretamente para a recuperação e manutenção das estradas que ligam a zona rural à sede do município. A máquina, avaliada em R$ 840 mil, é fruto de emenda parlamentar e representa um reforço importante para a infraestrutura local.

Com a chegada do equipamento, a patrulha mecanizada da prefeitura será fortalecida, facilitando o escoamento da produção agrícola e garantindo mais acessibilidade para os moradores das comunidades rurais um passo significativo diante dos desafios enfrentados pela gestão municipal.

A conquista também contou com a parceria do empresário Ditinho, da cidade de Santo Antônio de Jesus (BA), grande parceiro de Kauan Bordados e figura fundamental no processo de articulação que viabilizou o investimento. O envolvimento de Ditinho, aliado à ampla rede de relações de Kauan que inclui lideranças como o deputado federal Dal Barreto reforça a capacidade do empresário de mobilizar apoios e trazer benefícios concretos para Itapicuru.

Kauan também se destaca pelo impacto direto na economia da cidade. Sua empresa é responsável pela geração de emprego, renda e oportunidades para a população, além de desenvolver ações sociais por meio de um instituto vinculado à empresa, contribuindo ativamente com a comunidade.

“A intenção é somar forças com o poder público e garantir melhorias reais para quem mais precisa, especialmente nas áreas rurais, onde a patrol fará toda a diferença”, afirmou o empresário.

A expectativa é que o equipamento seja entregue ao município até o fim deste ano.

Texto e foto assessoria