Kayro Matos apresenta a exposição ‘Entre a Razão e a Emoção”

Abertura oficial acontece nesta quinta-feira, 19 de setembro, na M Depósito de Arte, em Aracaju

Conhecido por seu trabalho em cerâmica nativa, o artista mineiro Kayro Matos expressa em suas peças os sentimentos mais profundos relacionados à vida no campo e à sua família. Nesta quinta-feira, 19 de setembro, a partir das 17 horas, ele estará em Aracaju para a abertura oficial da exposição “Entre a Razão e a Emoção”, que acontece até o dia 23 deste mês na M Depósito de Arte. A mostra integra a programação da 1ª Semana de Arte Design e Arquitetura de Aracaju (SADA) e está sendo realizada na Avenida Professor Acrísio Cruz, 601, bairro 13 de Julho.

O tema da exposição está representado por dois importantes órgãos do corpo humano. “Há dois anos comecei a reproduzir a escultura do coração e esse ano passei a fazer do cérebro também. A partir daí, uni as duas peças em uma escultura só e, consequentemente, surgiu a ideia da exposição”, relata Matos.

A mostra reúne esculturas de corações individuais, coração na mão, cérebros na mão e os dois órgãos em diversos movimentos entre si. “Os amantes das artes podem esperar um trabalho muito bem executado. Espero que muitos sergipanos possam apreciar as peças”, afirma.

Sorteio

Os visitantes da Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju, que acontece em 15 locais diferentes da capital até o dia 23 de setembro, têm a oportunidade de participar do sorteio de um final de semana em Maceió (AL). O ganhador terá direito a duas diárias com um acompanhante no Ritz Lagoa da Anta Hotel & Spa.

Para concorrer, é preciso acessar o QR Code que está em cada loja participante. Após percorrer todo o circuito, o participante receberá um número da sorte para concorrer ao prêmio pela extração da loteria federal. O resultado será divulgado no perfil da SADA no Instagram.

Faz parte do prêmio a hospedagem em apto duplo com café da manhã. Demais despesas com transporte, refeições, translado, consumo de frigobar e serviços oferecidos pelo hotel não estão no pacote. Além disso, o sorteado precisa informar com no mínimo 30 dias de antecedência o período que deseja utilizar. A agência parceira do evento, a ATM Viagens é a responsável por fazer a reserva.

SADA

As exposições, palestras e intervenções artísticas acontecem simultaneamente nas lojas Caderode, Desjoyaux e Cabbana, Le Vanille, Via Millano, Complementu’s, Verezza Móveis, M Depósito de Arte, JNunes Acabamentos e Iluminação, Villa Select, Colortex, Conceito Casa Planejados, Galeria Mário Brito, Fast Frame, SC Home e RioMar Aracaju.

O evento conta com o apoio institucional da Associação Brasileira de Designers de Interiores (ABD) e do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), patrocínio do RioMar Aracaju e Villagres, além de contar com a parceria da ATM Viagens.

Foto: Arquivo pessoal da artista

Lotti+Caldas Comunicação