Kitty destaca investimentos no Baixo São Francisco em discurso na Alese

Durante a sessão plenária desta terça-feira, 15, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Kitty Lima ressaltou os avanços promovidos pelo Governo do Estado na região do Baixo São Francisco. Em seu discurso, Kitty destacou os mais de R$ 200 milhões em investimentos em infraestrutura, que estão transformando a realidade de municípios como Japoatã, Santana do São Francisco e Neópolis.

A parlamentar elogiou as ações lideradas pelo governador Fábio Mitidieri, como a reestruturação da rodovia SE-204, a urbanização da orla de Neópolis e a pavimentação de ruas, reforçando o impacto positivo dessas obras na mobilidade, no turismo e na qualidade de vida da população.

“Estamos vendo o cuidado com o interior do estado e o olhar atento para quem mais precisa. O Baixo São Francisco está sendo valorizado como merece”, afirmou Kitty.

Fonte: Assessoria