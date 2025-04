Kitty enaltece o esporte sergipano e reforça combate à crueldade animal na tribuna da Alese

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quarta-feira (9), para celebrar um importante avanço para o esporte no estado: o lançamento do Bolsa Atleta Estadual. Atleta de Flag Football e defensora ativa da valorização do esporte como ferramenta de transformação social, Kitty destacou que o programa vai ofertar 195 bolsas anuais para atletas e técnicos de alto rendimento em modalidades olímpicas, paralímpicas e surdolímpicas.

Com investimento de R$ 1,8 milhão, o programa terá gestão da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e contemplará cinco categorias, com valores entre R$ 200 e R$ 2 mil para os atletas, além de R$ 1.200 para os técnicos. “É uma vitória para o esporte sergipano. A gestão dessas bolsas pela Seel mostra o compromisso do governo com nossos talentos e com o futuro do esporte em Sergipe”, afirmou Kitty.

Abril Laranja: a luta pelos que não têm voz

Durante o pronunciamento, Kitty Lima também reforçou a importância da campanha “Abril Laranja”, que chama atenção para a prevenção da crueldade contra os animais. A parlamentar, que construiu sua trajetória como ativista da causa animal, orientou a população sobre como denunciar maus-tratos. “As denúncias podem ser feitas presencialmente nas delegacias ou de forma anônima pelos telefones 190 (para flagrantes) e 181 (para casos recorrentes ou identificados após o ocorrido)”, explicou.

Kitty segue firme no seu propósito de representar os que precisam de voz.

Fonte: Assessoria