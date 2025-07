Kitty Lima promove audiência pública para debater ataques envolvendo cães da raça pitbull

A Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE) será palco, na próxima quarta-feira, 16 de julho, de uma audiência pública sobre guarda responsável e ataques envolvendo cães da raça pitbull, proposta pela deputada estadual Kitty Lima, referência nacional na luta pelos direitos dos animais. O evento será realizado às 14h, no auditório da Escola do Legislativo.

A audiência surge após uma série de episódios recentes registrados em Sergipe envolvendo cães da raça pitbull, com ataques a pessoas e outros animais. As situações geraram comoção nas redes sociais e levantaram um importante debate: qual o limite da responsabilidade do tutor nesses casos? E o que cabe ao poder público fazer para garantir a segurança de todos — incluindo os próprios animais?

“A culpa não é do animal. A culpa é da criação irresponsável, da omissão, da falta de políticas públicas e fiscalização. Não podemos continuar criminalizando uma raça enquanto tutores seguem impunes”, afirma a deputada Kitty Lima.

Entre os convidados para o debate estão representantes do Ministério Público, Polícia Civil, Conselho Regional de Medicina Veterinária, especialistas em comportamento animal, ONGs de proteção animal, prefeituras envolvidas em ocorrências recentes e o Kennel Clube Aracaju. O objetivo é construir uma discussão técnica, plural e com propostas concretas para responsabilização legal dos tutores e políticas públicas preventivas.

O evento é aberto ao público, mas as vagas são limitadas. Os interessados podem se inscrever por meio de um formulário disponível no perfil oficial da deputada no Instagram (@depkittylima) ou acessando o link [ https://linktr.ee/KittyLima

