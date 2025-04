Kitty Lima recebe Elber Batalha na Alese e discute projetos voltados à capital

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) recebeu, nesta quarta-feira, 23, no gabinete da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a visita do vereador de Aracaju Elber Batalha (PSB). O encontro aconteceu logo após a sessão plenária e teve como pauta principal projetos com foco na melhoria da qualidade de vida da população aracajuana.

Durante a reunião, os parlamentares reforçaram o compromisso de atuação conjunta em iniciativas que contemplem demandas urgentes da capital, especialmente nas áreas social e ambiental. A articulação entre o legislativo estadual e municipal é vista como estratégica para garantir que políticas públicas avancem com mais eficiência.

Kitty Lima destacou a importância de manter o diálogo constante com vereadores de Aracaju, enfatizando que sua atuação na Alese seguirá aberta à construção coletiva. “Quando unimos forças, conseguimos ir além. É assim que pretendemos seguir: ouvindo, propondo e agindo”, afirmou a deputada.

Elber Batalha também ressaltou a relevância da parceria. “Nosso mandato na Câmara está sempre atento às necessidades da cidade. Estar aqui com Kitty é somar esforços por Aracaju”, declarou o vereador, que integra o PSB e tem trajetória marcada por defesa de pautas progressistas.

A visita reforça a abertura de novos canais de cooperação entre os poderes legislativos e demonstra disposição para o trabalho conjunto em prol da capital. Embora os projetos discutidos não tenham sido detalhados, a expectativa é que novas ações sejam anunciadas nos próximos meses.

