Kitty Lima recebe reconhecimento no lançamento do livro sobre mulheres em Sergipe

Nesta segunda-feira, 24 de março, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) realizou o lançamento do livro Mulheres nos Espaços de Poder em Sergipe: Perfis e Trajetórias. A cerimônia aconteceu no auditório do TCE, e marcou um momento histórico ao resgatar e valorizar a trajetória de mais de 170 mulheres que ocuparam cargos de liderança e decisão no estado.

Idealizada pela conselheira presidente do TCE/SE, Susana Azevedo, a obra é fruto de um trabalho colaborativo entre o sociólogo Igor Salmeron e os jornalistas Carlos França, Acácia Trindade, Katia Paim e Sacuntala Guimarães. O livro destaca a atuação de mulheres em diversos setores, como conselheiras do TCE, desembargadoras, juízas, procuradoras, parlamentares e gestoras públicas, promovendo um olhar inédito sobre suas contribuições para o desenvolvimento de Sergipe.

Homenagens e o evento Mulheres em Conta

O lançamento do livro integrou a programação da segunda edição do evento Mulheres em Conta, organizado pelo Cerimonial do TCE em celebração ao mês da mulher. Além da apresentação da obra, o evento contou com uma roda de conversa e homenagens a mulheres que se destacam em suas áreas de atuação.

Entre as homenageadas, o destaque vai para a deputada estadual Kitty Lima, reconhecida por sua atuação incansável em defesa da causa animal e pela promoção de políticas públicas inclusivas. Kitty Lima, que recentemente retornou à Assembleia Legislativa de Sergipe, tem se destacado como uma voz ativa em prol das mulheres e minorias, reforçando a importância da representatividade feminina nos espaços de poder.

Kitty Lima: Uma trajetória de impacto

A homenagem à deputada Kitty Lima reflete sua dedicação em transformar realidades por meio de iniciativas que promovem inclusão e bem-estar. Sua atuação na Assembleia Legislativa é marcada por projetos que beneficiam tanto os animais quanto as comunidades mais vulneráveis, consolidando-a como uma referência de liderança e compromisso social.

Um marco para a representatividade feminina

Para a conselheira Susana Azevedo, o livro e o evento são um tributo às mulheres que enfrentaram desafios e preconceitos para ocupar posições de destaque. “Nosso objetivo é que essa obra sirva como referência para as futuras gerações e incentive ainda mais a participação feminina nas instâncias de decisão”, destacou.

A publicação também inclui anexos com dados históricos sobre a atuação feminina na política e no sistema de Justiça sergipano, consolidando-se como uma importante fonte de pesquisa e inspiração.

