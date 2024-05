Laboratório de Solos dos ITPS recebe certificado de excelência pela 22ª vez

O Laboratório de Solos e Química Agrícola do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) conquistou, pela 22ª vez, o Certificado de Excelência do Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade (PAQLF). A certificação, emitida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), atesta a qualidade das análises de solos e garante aos produtores rurais resultados confiáveis.

A cada ano, o laboratório recebe 12 amostras de solo do programa para análise. Os resultados das análises são enviados ao PAQLF, que verifica o nível de exatidão e precisão dos resultados enviados pelo ITPS. O instituto está entre os laboratórios que se inscreveram e conquistaram a certificação, o que garante ao laboratório de solos, confiabilidade em seus resultados.

A diretora técnica do ITPS, Lúcia Calumby, destaca que a certificação é um importante diferencial para o laboratório, pois comprova a qualidade das análises de solo e oferece aos produtores rurais a garantia de resultados confiáveis. “Isso significa que os produtores podem tomar decisões mais precisas sobre o manejo de suas lavouras, otimizando o uso de fertilizantes e aumentando a produtividade de forma sustentável”, explica.

A participação do laboratório de solos do ITPS no programa de análise de qualidade também é fundamental para a manutenção da acreditação na norma ISO 17025. Segundo a diretora, a acreditação é um reconhecimento formal da competência técnica do laboratório, conferindo ainda mais confiabilidade aos seus serviços.

A análise de solo é um procedimento fundamental para o sucesso da agricultura. Por meio da análise, é possível identificar os nutrientes presentes no solo e determinar a quantidade ideal de adubos a serem utilizados. “A adubação correta é essencial para garantir o bom desenvolvimento das plantas, aumentar a produtividade da lavoura e otimizar os custos de produção”, ressalta a coordenadora do Laboratório de Solos, Anairam Melo.

O Laboratório de Solos e Química Agrícola do ITPS é referência em análise de solo em Sergipe. O laboratório atende a demanda de produtores rurais de Sergipe e de diversos municípios da Bahia e Alagoas. “Oferecemos aos nossos clientes um serviço de alta qualidade, com prazos curtos de entrega e preços acessíveis”, finaliza Anairam Melo.

O PAQLF

O Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade (PAQLF) foi estabelecido em 1992 e reúne os laboratórios que seguem o método Embrapa de Análise de Solos. A adesão dos laboratórios ao programa é voluntária e abrange todo o território nacional, contando atualmente com cerca de 146 laboratórios de fertilidade de todas as regiões do Brasil.

Inicialmente, o objetivo principal do PAQLF era proporcionar uma forma de avaliação e correção da qualidade analítica dos laboratórios participantes. A partir de 1998, com a introdução do Selo de Qualidade, o PAQLF assumiu também o papel de reconhecer o desempenho satisfatório dos participantes perante seus clientes externos.

‘Sergipe é aqui’

Há mais de um ano, o ITPS oferece análises de solo gratuitas aos agricultores dos municípios sergipanos por meio do programa ‘Sergipe é aqui’, garantindo a qualidade das análises dos solos, possibilitando um plantio de qualidade e uma cultura lucrativa. Até o momento, já foram realizadas mais de 500 análises gratuitas, em mais de 20 cidades localizadas no interior do estado.

Serviço

Para solicitar os serviços do ITPS, é necessário buscar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), presencialmente na Rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho, em Aracaju, por meio do telefone (79) 3198-8811, ou do e-mail sac@itps.se.gov.br.

Foto ascom ITPS