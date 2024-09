Laboratório  do Huse já realizou mais de 600 mil exames em 2024

O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), equipamento pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou 638.822 exames no período de janeiro a agosto de 2024. Com funcionamento 24 horas por dia, o serviço oferece suporte fundamental para diagnósticos emergenciais e a condução de tratamentos clínicos, beneficiando todas as unidades assistenciais do hospital.

Com uma equipe composta por 76 profissionais, incluindo biomédicos, bioquímicos, técnicos de laboratório e oficiais administrativos, o laboratório atua em diversas especialidades, como Hematologia, Imunologia, Bioquímica Clínica, Hemostasias e Urinálise. A coordenadora do serviço, Deborah Gomes, ressalta o compromisso com a qualidade. “Somos avaliados pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ), com uma pontuação de 99% de acertos, o que reafirma nossa excelência”, destacou.

A produção crescente do laboratório é impulsionada pela constante atualização tecnológica. “Conseguimos renovar o parque tecnológico, trazendo novos equipamentos e expandindo a equipe”, completou a coordenadora. Desse total de exames realizados, 256.026 foram destinados aos pacientes do Pronto Socorro Adulto, o que representa cerca de 40% da demanda total. Já o internamento contabilizou 242.031 exames, e o Centro de Oncologia foi responsável por 70.540 exames, totalizando 12% do volume anual.

Além do suporte diagnóstico, o laboratório contribui diretamente para a agilidade dos tratamentos, especialmente em casos de urgência. “O Pronto Socorro é a nossa maior demanda, e os equipamentos de última geração que utilizamos garantem rapidez nos resultados”, acrescentou Deborah.

Entre os pacientes que utilizaram os serviços do laboratório está Eduardo Oliveira Costa, de 51 anos, morador de Nossa Senhora do Socorro. Internado com diagnóstico de apendicite, ele destaca a eficiência e o cuidado da equipe de enfermagem. “Fui muito bem atendido, a coleta de sangue foi rápida e tranquila. Agora, só aguardo o resultado da cirurgia”, contou Eduardo.

Com infraestrutura moderna e equipe qualificada, o Laboratório de Análises Clínicas do Huse segue como referência no atendimento de urgência e emergência, garantindo diagnósticos precisos e suporte vital para a tomada de decisões médicas no hospital.

