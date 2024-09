LABRE de Sergipe vai promover oficina sobre o Radioamadorismo

A Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão – Sergipe (LABRE-SE) vai promover nos dias 20,21 e 22 deste mês, uma oficina de radioamadorismo para os participantes do 18º Encontro Nordeste de Escotistas e Dirigentes que acontece neste final de semana, no Centro de Excelência Santos Dumont, no bairro Atalaia, em Aracaju. O evento é promovido pelos Escoteiros do Brasil, organizado e realizado pela Região Escoteira de Sergipe.

Dentre as atividades programadas para os escotistas, está a oficina sobre o Radioamadorismo, coordenada pela LABRE de Sergipe. Na sexta-feira (20), às 19h, dia da abertura, haverá palestras sobre Legislação e Ética Operacional que serão ministradas pelos rádios operadores PP6 II, Ivan e PP6 EW, Emerson.

O presidente da LABRE-SE, rádio operador Classe A, PP6 AGM, Ancélio Gomes Morais, informa que nos dias seguintes sábado e domingo, além da teoria também haverá demonstração prática com a estação que será montada no colégio.

“Na oficina faremos transmissão e recepção em HF, na faixa dos 40 metros, na frequência de 7.070 KHz e nas repetidoras 147.210MHz, 145.430MHz, 146.850MHz em analógico. No sistema digital (DMR) será na TG 72429, a frequência destinada a Sergipe e na TG 724907 destinada ao radioescotismo, com acesso livre para os radioamadores, independentemente do local que estejam. As atividades operacionais serão transmitidas em tempo real nas salas dos brasileiros e a do JOTA-BR(União dos Escoteiros do Brasil) para que os demais escotistas do país acompanhem o evento”, esclareceu o presidente.

Para as pessoas que acreditavam ou ainda acreditam que o radioamadorismo estava extinto, fica a informação que ele teve papel importante no socorro às vítimas da enchente ocorrida recentemente no estado do Rio Grande do Sul.

Fonte e foto assessoria