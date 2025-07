Lady Rock e Gabriel Góis agitam as noites de quinta e sexta-feira

Atrações musicais apresentam-se nos dias 17 e 18 de julho no RioMar Shopping Aracaju

A programação do Rock in Riomar continua nessa semana repleta de música boa ao vivo. O festival gratuito acontece até o dia 25 de julho com apresentações de grandes nomes da cena musical às quintas e sextas-feiras. Nesta semana, a banda Lady Rock e o músico Gabriel Góis animam o público nas praças de alimentação nos dias 17 e 18 de julho, respectivamente. A grande atração nacional desta edição será o cantor Egypcio, vocalista das bandas Tihuana e Cali, que comanda o palco com grandes sucessos do rock brasileiro.

Na quinta-feira, 17, a partir das 19 horas, a banda Lady Rock sobe ao palco da Praça de Alimentação Mar, com um show poderoso para homenagear às mulheres que fizeram (e fazem!) história no rock. Desde 2018, a banda celebra os grandes clássicos do gênero musical com foco especial nas vozes femininas e vem conquistando o público sergipano por suas interpretações cheias de energia.

Já na sexta-feira, 18, às 19 horas, a Praça de Alimentação Rio será tomada pela boa música do sergipano Gabriel Gois, que interpretará sucessos da banda Coldplay. Com mais de uma década de carreira, Gois mescla covers e músicas autorais em seu repertório. Ficou ainda mais conhecido por seu Especial Coldplay, com sucessos como “Viva la Vida”, “Yellow”, “Fix You”, “Paradise” e “My Universe”.

Confira a programação completa do Rock in Riomar:

17 de julho | Praça de Alimentação Mar | 19h

Lady Rock – Um show especial em homenagem às grandes mulheres do rock.

18 de julho | Praça de Alimentação Rio | 19h

Gabriel Gois – O cantor sergipano interpreta sucessos do Coldplay.

24 de julho | Praça de Alimentação Mar | 19h

Egypcio – O vocalista das bandas Tihuana e Cali revive grandes hits da carreira e clássicos do rock nacional.

25 de julho | Praça de Alimentação Mar | 19h

Loop – A banda retorna ao palco do RioMar para encerrar o festival com um tributo especial ao Guns N’ Roses.

Prepare a camiseta da sua banda favorita e aproveite a programação especial e gratuita que o RioMar Shopping preparou em homenagem ao Dia Mundial do Rock.

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação