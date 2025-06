Laércio Oliveira: “A cidade ferve de ritmos, e o povo acolhe com o coração”

Durante entrevista à TV Senado, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) celebrou a chegada do mês de junho exaltando as festas juninas como a maior expressão da cultura popular sergipana. Segundo ele, os festejos de Santo Antônio, São João e São Pedro transformam o estado em um grande arraial, movimentando a economia, fortalecendo o turismo e elevando a autoestima da população.

“A cidade ferve de ritmos e as pessoas se encontram em todos os cantos — nos bairros, nas ruas, nas praças, no arraiá que se forma para os grandes eventos”, disse o senador.

Laércio destacou que Sergipe realiza alguns dos maiores festejos juninos do país, como o tradicional Forró Caju, em Aracaju; o animado São João de Estância, com seus famosos barcos de fogo e quadrilhas; o grandioso São Pedro de Capela, que reúne multidões; além das festas típicas em Lagarto, Itabaiana, Areia Branca e diversas outras cidades do interior que mantêm viva a cultura do forró, das comidas típicas e das tradições populares.

Além do valor simbólico das festas, o senador enfatizou a importância de políticas públicas que incentivem a qualificação profissional, o empreendedorismo local e o turismo regional, garantindo que os visitantes sejam bem acolhidos e que os sergipanos aproveitem as oportunidades geradas pelo período.

“É muito bom você chegar em um lugar como turista e ser bem acolhido. O povo sergipano tem uma característica única no Brasil: é hospitaleiro, tem carinho com quem não conhece e passa a olhar diferente quando descobre que aquela pessoa escolheu a sua terra, os seus ritmos, o seu folclore.”

E os números confirmam esse impacto. De acordo com a Fecomércio-SE, a expectativa é que as atividades ligadas às festas juninas movimentem mais de R$ 200 milhões na economia sergipana.

Essa movimentação regional acompanha os dados da pesquisa nacional da Serasa, realizada em parceria com o Instituto Opinion Box, que revelou que 79% dos nordestinos esperam obter renda extra com os festejos juninos. O levantamento também apontou que 76% dos entrevistados percebem um aumento na movimentação do comércio e 57% destacam a geração de empregos temporários como um dos principais efeitos da temporada.

Em Sergipe, o reflexo é em relação a alimentação típica, eventos culturais, logística, turismo, agricultura e serviços também devem experimentar forte aquecimento. Segundo Laércio, “são 60 dias de festa que geram um verdadeiro efeito multiplicador, levando trabalho e renda a milhares de famílias. Preparar o nosso estado através dessas ações é o caminho certo para que essas festas cresçam cada vez mais”, afirmou o senador.

Com bom humor, Laércio ainda brincou que seria difícil resistir à tentação de listar todas as delícias juninas de Sergipe, como milho cozido, canjica, pamonha, bolo de macaxeira e pé de moleque — e que só de falar nelas, “a audiência já ficaria com água na boca”.

Ele concluiu reforçando que o fortalecimento da cultura popular deve estar sempre atrelado a estratégias de desenvolvimento sustentável. “Valorizar as festas juninas é preservar a nossa identidade, mas também investir no futuro de um povo que sabe celebrar com alegria e acolher com o coração.”

Por Carla Passos