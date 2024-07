Laércio reafirma apoio a Dra. Gabriella durante convenção em Itabi

Na tarde deste sábado, 27, o senador Laércio Oliveira (PP/SE) participou da convenção partidária que homologou os nomes da Dra. Gabriella ‘Neta de Dona Lica’ como pré-candidata a prefeita de Itabi pelo Progressistas e do vereador Christiano como pré-candidato a vice-prefeito. O evento político reuniu centenas de pessoas e importantes lideranças da região.

Durante a convenção, Laércio Oliveira aproveitou para destacar sua atuação no município, mencionando os recursos destinados para diversas áreas. Ele também reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de Itabi. “Nós temos a expectativa de um novo projeto. E o futuro já chegou em Itabi e nós temos que estar juntos, homens públicos e mulheres públicas, comprometidos para fazer desse município um lugar diferente e cada vez mais próspero”, afirmou.

O senador garantiu seu apoio contínuo à cidade. “Eu quero aqui dar a minha palavra como senador da república: as coisas vão acontecer de uma forma natural, com comprometimento, com doação e com participação. Em breve, estaremos nas ruas apresentando as propostas daquilo que vocês acreditam ser melhor para o futuro de Itabi, que certamente viverá momentos muito bons. E eu estarei ao lado de vocês”, assegurou Laércio.

Na presença de milhares de apoiadores e familiares, a pré-candidata a prefeita de Itabi, Dra. Gabriella Neta de Dona Lica, expressou sua gratidão pelo apoio recebido do senador Laércio Oliveira e do Progressistas. “Quero agradecer ao senador e toda a sua equipe pelo apoio e confiança em nossa caminhada. Sua parceria e incentivo são fundamentais para que possamos alcançar nossos objetivos e transformar Itabi em um lugar melhor para todos”, declarou Gabi.

O ato político também contou com a participação do prefeito Júnior de Aminthas, do ex-prefeito Rubens Feitosa, do deputado federal Capitão Samuel, do ex-deputado estadual Venâncio Fonseca, além dos pré-candidatos e pré-candidatas a vereador (as) e diversas lideranças locais.

