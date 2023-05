Laércio Oliveira vai a Umbaúba para tratar da implantação de Gás Natural e Veicular em rede de posto combustível

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) esteve na cidade de Umbaúba, sexta-feira (19) para tratar da implantação do Gás Natural Veicular (GNV) no Posto Reforço 2, uma das maiores redes de postos de combustíveis do Brasil. Estrategicamente localizado às margens da BR-101, a concretização do projeto vai possibilitar atender a demanda de caminhoneiros e transportadores de cargas de todo o país que utilizam gás natural, mais econômico e menos poluente.

Laércio explicou que a chegada do GNV no Posto Reforço 2 tem uma importância significativa para o desenvolvimento da região sul e centro-sul do estado, já que o combustível irá atender veículos de carga pesada de todo o país. Inicialmente, o gás chegará de forma comprimida, transportado por carretas. A depender da demanda, será feito um estudo de viabilidade para a implantação de uma rede de gás no local.

“Esse é um momento muito especial porque viemos tratar sobre desenvolvimento, uma das pautas prioritárias do governador Fábio Mitidieri. O Posto Reforço 2 vende três mil litros de óleo diesel por mês, imagina transformar isso em GNV, uma opção mais econômica que oferece maior autonomia e eficiência? Me coloquei à disposição porque onde tem possibilidade de desenvolvimento e geração de empregos eu estou dentro”, afirmou o senador.

Também presente na reunião, o deputado federal Thiago de Joaldo explicou que o encontro foi uma consequência de uma primeira conversa ocorrida na Sergás juntamente com o prefeito de Umbaúba, Humberto Maravilha, onde foi levado para a companhia o interesse do município trazer o gás natural. Segundo ele, a perspectiva hoje de potencialidade e absorção de gás natural é algo em torno de cem mil metros, o que já torna a instalação do gás comprimido no município de Umbaúba extremamente viável.

“O Posto de Reforço 2 é uma das maiores redes de abastecimento de combustível do Brasil e tem um potencial de consumo muito grande para gás veicular. A partir de agora, os empresários irão estreitar as conversas para que a gente possa avançar para o ponto final que é a instalação efetiva do gás natural aqui em Umbaúba. E o apoio de Laércio foi muito importante porque ele é referência na questão de energias renováveis no Brasil, no Congresso Nacional e aqui em Sergipe. Por isso ele veio dar o seu aval e o seu incentivo para que o projeto realmente aconteça”, disse Thiago.

O prefeito Humberto Maravilha comemorou bastante o encontro e a evolução das tratativas. Ele afirmou que a reunião serviu como pontapé inicial para implantação do GNV no município de Umbaúba. “Foi uma demonstração de compromisso do senador Laércio Oliveira, do deputado federal Thiago de Joaldo e do deputado estadual Pato Maravilha. Então, nós queremos agradecer essa parceria com o nosso município, com Sergipe e com o Brasil, porque quem ganhará com isso é à população, especialmente os umbaubenses e o povo sergipano”, disse.

A reunião contou com a participação dos diretores da Sergipe Gás S/A (Sergás), Álvaro Morais (diretor técnico) e Pablo Matsu (diretor comercial), do presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Botelho e do diretor de Novos Negócios, Gibran Ramos, o diretor técnico da SergipeTec, Daniel Freire, o assessor parlamentar, Tiago Rangel, além dos proprietários do Posto Reforço 2, Joelmir e Arquimedes Mocellin.