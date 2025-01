Laércio prestigia celebrações em homenagem a Bom Jesus dos Navegantes, em Propriá

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) participou, no último domingo, 26, das celebrações em alusão à 111ª edição da Festa de Bom Jesus dos Navegantes, em Propriá, no Baixo São Francisco. Ele foi recebido pelo prefeito da cidade, Luciano de Menininha (PP) e pela primeira-dama e secretária municipal de saúde, Jeane Lima.

O evento, já cravado no calendário religioso, contou com a presença de fiéis e romeiros de Sergipe, Alagoas e outros estados brasileiros, que acompanharam as atividades e celebrações realizadas ao longo da semana. O principal dia foi o domingo, com a realização da tradicional procissão fluvial pelas águas do rio São Francisco.

A primeira agenda do parlamentar no município foi a missa solene especial, celebrada pelo Arcebispo de Aracaju, Dom Josafá, com participação do Bispo Diocesano Dom Vitor e do Padre Clebson.

Em seguida, no início da tarde, o senador Laércio marcou presença em um almoço na casa dos amigos Branco, Marilange e Gerinaldo. O momento de confraternização também contou com a presença do presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe, Marcos Andrade, e sua esposa, Joseane Andrade; da secretária-adjunta de Turismo de Sergipe, Daniela Mesquita; do secretário de Turismo de Aracaju, Fábio Andrade; do conselheiro da Fecomércio, Petrucio da Silva, e sua esposa, Dayse Silva.

À tarde, a última agenda foi a tradicional procissão fluvial pelas águas do Rio São Francisco, levando a imagem do Bom Jesus dos Navegantes de Propriá, em Sergipe, à Porto Real do Colégio, Alagoas. O ponto alto da Romaria reuniu dezenas de embarcações no cortejo e centenas de pessoas nas orlas das duas cidades para a passagem da procissão, a apresentação dos bacamarteiros e a queima de fogos dos mastros.

O prefeito de Propriá, Luciano de Menininha, agradeceu pela presença do senador Laércio e evidenciou a importância da Festa de “BomJe”, como é conhecida. “O senador, antes mesmo de ser deputado federal, fazia questão de prestigiar a Festa de Bom Jesus. Esse ano não foi diferente! Estou muito feliz e agradecido pela presença dele! Agradeço também a todos que abrilhantaram a nossa tradicional festa, movimentando a cultura e a economia”, disse.

O senador Laércio Oliveira expressou a alegria em prestigiar, mais uma vez, essa importante festa para Sergipe. “Foi lindo de ver centenas de pessoas prestigiando o círio religioso mais importante do Baixo São Francisco. Uma festa para os ribeirinhos e para os fiéis e romeiros que lotam o município para um momento de renovação de fé”, falou.

A edição de 2025 contou também com as presenças da deputada federal Katarina Feitoza; do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jeferson Andrade; dos deputados estaduais Luciano Pimentel, Netinho Guimarães e Pato Maravilha; e do vereador de Aracaju Levi Oliveira.

Por Assessoria de Comunicação