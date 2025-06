Lagartense Enzo Rabelo conquista ouro no Open Internacional de Karatê

Com apenas 17 anos, o lagartense Enzo Rabelo segue se destacando no cenário esportivo nacional, e até mesmo no internacional. No último domingo, 2, ele representou o Brasil no Campeonato Open Internacional de Karatê e conquistou o primeiro lugar do pódio na categoria kumite, após vencer três lutas intensas com muita técnica.

“Foi uma experiência incrível, cheia de aprendizado, foco e muita emoção”, relatou o jovem atleta, que também participou da modalidade kata, mas não conquistou colocação nesta categoria. Enzo, no entanto, reforça o compromisso com sua evolução e não esconde o entusiasmo com os próximos desafios.

Em sua trajetória, Enzo faz questão de agradecer o apoio que recebe. “Quero primeiramente agradecer a Deus, por me dar forças e sabedoria; aos meus patrocinadores, que acreditam no meu potencial; à minha família, que está sempre do meu lado; e ao meu sensei Fábio, que me acompanha desde o início e nunca deixou de acreditar em mim”, completou.

Com foco e uma rotina intensa de treinos, Enzo segue conquistando espaço no karatê e levando o nome de Lagarto e do Brasil para o mundo. Nos próximos dias, ele promete divulgar os vídeos das lutas em seu perfil.

