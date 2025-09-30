Lagarto terá unidade Senac voltada para a área da saúde no município

O novo equipamento educacional será dividido em dois grandes espaços

O presidente da Fecomércio-SE, Marcos Andrade, e o diretor regional do Senac-SE, Nilson Lima, reuniram-se com o prefeito do município de Lagarto, Sérgio Reis, em seu gabinete, com o objetivo de firmar parceria para a construção de uma nova sede do Senac em Lagarto.

Na ocasião, a comitiva visitou o local do terreno que conta com uma área total de 1.860m². O presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, destacou a relevância da parceria para a população de Lagarto e explicou que o novo equipamento educacional será dividido em dois grandes espaços.

“Uma será direcionada especificamente para a área de saúde e a outra com os outros cursos ofertados no nosso catálogo, nos eixos de beleza, gestão, tecnologia, entre outros. Tudo o que fazemos é em união com a prefeitura, que doou um grande terreno ao Senac, ao lado da rodoviária, com um atendimento em toda a região. De imediato aprovaremos o recebimento dessa doação e o planejamento do projeto para que em 2027, quem sabe, estarmos inaugurando esse novo equipamento de educação profissional”, explicou Andrade.

“Lagarto recebe uma grande notícia. Uma parceria entre o Senac-SE e a Prefeitura de Lagarto. Nossa cidade será a primeira do estado e a segunda do Brasil a receber uma unidade do Senac voltada para a área da saúde. Faremos uma doação de terreno para o Senac para trazer novos investimentos e capacitação para nossa população”, destacou o prefeito Sérgio Reis.

Participaram também da reunião, gestores de outras pastas do município de Lagarto como Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Semdee); Secretaria Municipal de Saúde (SMS); Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), Secretaria Municipal de Obras (Semob) e empresários.

Senac SE