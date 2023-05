A banda de forró Cintura Fina está a todo vapor para os festejos juninos 2023. O retorno da cantora Márcia Gloover, que agora compõe o trio de vocalistas ao lado de Neto Marques e Pricy Calazans, é uma das novidades previstas para esse ano.

A música já é sucesso e está em todas as plataformas digitais. E, tem dancinha, viu? Corre lá no Instagram ou no canal do YouTube da banda e confere esse hit.

Fonte e foto assessoria