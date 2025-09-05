LANÇAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL “JUSTIÇA CLIMÁTICA É JUSTIÇA SOCIAL” REÚNE MAIS DE 100 PESSOAS EM ARACAJU

Evento contou com sorteios, ações de conscientização e presença de defensoras e defensores públicos

Aracaju recebeu, nesta quinta-feira (4/09), o lançamento da Campanha Nacional “Justiça Climática é Justiça Social: Defensoria Pública por um Brasil mais sustentável, justo e igualitário”, promovida pela Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe (ADPESE) em parceria com a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP) e com a Energisa.

O encontro ocorreu na comunidade do Porto Dantas e reuniu mais de 100 pessoas inscritas, que participaram de uma programação voltada à conscientização sobre sustentabilidade e direitos socioambientais.

Nos dias que antecederam o lançamento, a ADPESE esteve presente no bairro para ouvir as necessidades da comunidade relacionadas à justiça climática e ambiental. Durante essa escuta, foi constatado que os moradores enfrentam sérios problemas de esgotamento sanitário. Diante disso, a Associação adotou medidas junto à Iguá Sergipe, que mobilizou uma grande equipe técnica para buscar soluções e iniciar a resolução da demanda local.

Durante o evento, além da distribuição de cartilhas da campanha e de atividades educativas, foram sorteados ventiladores mais eficientes, liquidificadores e ferros de passar, todos frutos da parceria com a Energisa. A empresa também ofereceu serviços do Programa de Eficiência Energética, como a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, cadastro na Tarifa Social de energia elétrica e atividades culturais para a comunidade.

Segundo o presidente da ADPESE, Gerson Aragão, o lançamento marca um passo importante na união entre justiça social e ambiental. “Quando falamos em justiça climática, falamos em vidas. São as comunidades mais vulneráveis que sentem primeiro e de forma mais dura os efeitos das secas, enchentes, incêndios e ondas de calor. Com esta campanha, reforçamos que enfrentar a crise climática é também garantir dignidade e direitos para todas as pessoas”, destacou.

A iniciativa ainda contou com a implantação de uma Farmácia Viva, composta por plantas medicinais em área da comunidade, que além de fortalecer a sustentabilidade dos espaços, contribui para evitar o descarte irregular de resíduos e valorizar o saber popular.

Com o lançamento, a Defensoria Pública reafirma seu papel de promover o acesso à justiça e de fortalecer a luta contra as desigualdades sociais e ambientais, em defesa de grupos historicamente vulneráveis.

Texto e foto Osanilde Oliveira