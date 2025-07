Lançamento de livros da Serigy Comics movimenta a Livraria Leitura no RioMar Aracaju

Evento gratuito reúne cinco autores do cenário artístico sergipano

No dia 26 de julho, às 16h, a Livraria Leitura do RioMar Aracaju será palco do lançamento de cinco obras inéditas do coletivo editorial Serigy Comics. Reunindo autores locais, o evento marca mais um importante momento para a literatura e o cenário artístico sergipano.

A Serigy Comics é um coletivo editorial que produz histórias em quadrinhos, contos fantásticos e poesia em livros e revistas. Mais do que uma editora, é uma oportunidade para que roteiristas, desenhistas, designers e escritores sergipanos expressem a cultura local por meio da arte.

O evento gratuito é aberto ao público, além de ser uma excelente oportunidade para conhecer novas vozes da literatura sergipana, conversar com os autores e garantir os exemplares diretamente com quem os criou. Confira os títulos que serão lançados neste sábado na Leitura RioMar:

Uma cela trancada há anos. Um diário esquecido. Vozes do passado voltam à tona, revelando segredos sombrios entre as grades. A cela 222 guarda mais do que lembranças — guarda aquilo que nunca deveria ser descoberto. Você ousa abrir essa porta?

Numa releitura do conto de Chapeuzinho Vermelho, acompanhamos Sombra Vermelha, uma jovem shinobi do período Edo no Japão, em uma missão importante e perigosa para conseguir o respeito do seu clã.

Em Subsídios do Calor, a autora utiliza a versatilidade poética para expressar as dualidades e brevidades da vida, emergindo sobre diferentes tipos de contextos, o calor como principal “pivô” de todos os acontecimentos fatídicos e interpessoais. A radiação térmica se torna um espiral repleto de sentimentos transitórios, por vezes cíclicos, assim como as estações do ano. Um verdadeiro cenário atemporal.

Num Brasil Cyberpunk, onde o avanço tecnológico não anula o regresso social, a linha que traça o que é humano é muito tênue. Mudanças corporais cada vez mais agressivas são comuns, sejam elas por estética ou por sobrevivência.

No futuro afogado, os Prometeanos, polvos abençoados com tecnologia, lutam para proteger sua soberania do império de Nova Atlântida, cujos humanos, insatisfeitos com destruir a própria terra, se transformam em sereias para invadir os oceanos. Uma peça complementar ao primeiro conto de Nova Atlântida. O Legado Prometeano aprofunda o conflito central desse ao investigá-lo pelo lado dos polvos.

Lotti+Caldas Comunicação