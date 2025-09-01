Lançamento do 5º volume da coleção “No Colo da Piedade” reúne fiéis no Santuário

Evento integrou o Novenário e a festa da padroeira e destacou a preservação da memória religiosa e cultural de Lagarto

A Paróquia Nossa Senhora da Piedade promoveu, na noite desta sexta-feira, 29, o lançamento do quinto volume da coleção “No Colo da Piedade”. A solenidade, realizada após a Santa Missa, lotou o Santuário e reuniu centenas de fiéis, que prestigiaram mais uma etapa do projeto editorial iniciado em 2021.

A coleção tem como objetivo preservar a memória da comunidade católica de Lagarto, registrando episódios históricos, tradições e relatos de fé. Nesta nova edição, Alexandre Fontes destacou a devoção a Nossa Senhora de Oropa, na comunidade do Barro Vermelho. Claudefranklin Monteiro homenageou o Monsenhor Carvalho, falecido em maio deste ano, além de assinar capítulos sobre os 120 anos do Apostolado da Oração e o centenário de Frei Aloísio Libório. Patrícia Monteiro fez um histórico da ação pastoral das famílias na paróquia e assina um capítulo que presta uma homenagem à professora e catequista Darticléa Almeida. Já a professora Taysa Mércia analisou a evolução da iconografia presente nos cartazes do Novenário e da Festa de Nossa Senhora da Piedade.

O evento contou com o incentivo do pároco Padre Rodrigo Sant’Anna, dos vigários Padres Paulo Seza e Paulo Lima, além do apoio de empresas e colaboradores locais. Todos os autores participam de forma voluntária, e os recursos obtidos com a venda dos exemplares serão revertidos para projetos da paróquia, especialmente o Centro de Pastoral.

O quinto volume de “No Colo da Piedade” teve o prefácio assinado pelo professor Rusel Barroso, membro da Academia Lagartense de Letras. Até 2029, estão previstos dez volumes da coleção, ano em que a paróquia celebrará 350 anos.

