Lançamento do filme sergipano sobre cangaço atrai multidão

No último sábado, 8, a cidade de Poço Redondo recebeu o lançamento do filme “Zé da Cupira, o Cangaceiro de Poço Redondo”, com exibição gratuita na praça de eventos. A produção foi viabilizada por meio da Lei Paulo Gustavo – Tarcísio Duarte, executada pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esportes, Lazer e Juventude de Poço Redondo, com apoio cultural do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Os investimentos na valorização do audiovisual em Sergipe têm permitido a produção de obras que retratam a identidade cultural do estado e fortalecem o sentimento de pertencimento no público. Neste sentido, a obra em questão valoriza o cangaço, um dos movimentos mais importantes da história do Nordeste, e que em Poço Redondo ganha um significado diferente. Foi lá que Lampião e seu bando foram emboscados e mortos, no local hoje conhecido como Grota do Angico.

Dirigido por Beto Patriota e descrito como um “épico do cangaço”, o filme conta a história de Zé Cupira, um dos mais importantes cangaceiros de Sergipe. Após o assassinato do pai, ele parte em busca de justiça ao lado de seu bando, em uma trama que mistura luta, amor e redenção.

Antes da exibição do filme, o público acompanhou uma programação cultural diversificada, com apresentações da Orquestra Sinfônica Raízes Nordestinas, de Poço Redondo; dos cordelistas Quitéria de Bonsucesso e Isadora Leite, também de Poço Redondo; e do grupo de xaxado Cabras de Lampião, de Serra Talhada (PE).

Além da exibição gratuita, o evento contou com um bate-papo com a equipe do filme, que compartilhou detalhes sobre o processo de produção do longa-metragem. As gravações ocorreram ao longo de três anos, entre novembro de 2019 e fevereiro de 2022, com um elenco formado por 206 integrantes dos estados de Alagoas, Pernambuco, Bahia e Sergipe.

Representando a Funcap na ação, o presidente do Conselho Estadual de Cultura, Pascoal Maynard, ressaltou a importância da iniciativa. “Fico feliz em estar aqui hoje trazendo uma palavra de apoio à nossa cultura e arte, que tanto acredito, principalmente a do nosso sertão. A cultura salva e cura. Um evento como este, realizado com tanta dedicação, é a prova disso”, afirmou.

Emocionado, o diretor Beto Patriota destacou os esforços para que a produção acontecesse: “Foram 19 anos desde a idealização. Quando começamos, logo surgiram pessoas de todos os lugares querendo participar. Esse filme certamente ganhará o mundo, porque foi feito com muito amor, carinho e dedicação. Ele é a prova de que somos capazes, e é um presente para o povo do Brasil e do Nordeste”.

Para o secretário de Cultura e Turismo de Poço Redondo, Manoel Belarmino, a obra tem um significado especial para o município. “Esse filme é muito importante para nossa cidade, pois retrata nossa gente, a imagem do sertão, em um lugar reconhecido como a capital sergipana do cangaço. Aqui, esse movimento ainda vive, hoje como símbolo de trabalho e renda. A produção contribui para o reconhecimento da nossa identidade”, enfatizou.

Para o cantor Bob Lelis, que participou da trilha sonora do filme, foi gratificante contribuir com a produção. “Me senti extremamente honrado por ter músicas da minha autoria nesta obra. Sinto uma felicidade enorme ao ver as artes se misturando. É uma realização”, afirmou.

A exibição também marcou a vida de Dona Déia, de 59 anos, moradora de Poço Redondo, que nunca havia ido ao cinema. “Achei que ia morrer sem viver isso, mas nunca é tarde. Melhor ainda porque vi com minha família, um filme que fala da gente, com pessoas que conheço na tela. Isso é muito especial”, disse ela.

Bruno Barreto, estudante de cinema de São Cristovão, também elogiou o filme: “Se ainda restava alguma dúvida de que nosso cinema é pulsante e vivo, essa é a prova. Não tenho dúvidas de que o filme vai rodar festivais e ser ainda mais aplaudido pelo Brasil inteiro. Maravilhoso!”.

Foto: Marco Ferro