A Academia Sergipana de Letras tem a honra de convidar os colegas da imprensa e toda a sociedade sergipana para o lançamento do livro “Dom Luciano e a Maçonaria – A Reconciliação”, que celebra a trajetória singular do eterno Arcebispo Dom Luciano José Cabral Duarte – um dos maiores oradores sacros do Brasil – e enfatiza sua inédita atuação na interface entre a fé e a Maçonaria. A obra, de autoria de Antonio Fontes Freitas, explora, com profundidade e clareza, os feitos que transcenderam a vida sacerdotal, ressaltando iniciativas inovadoras como o projeto PRHOCASE (uma reforma agrária voltada às populações do Vale do Cotinguiba), suas conferências históricas na Loja Maçônica Cotinguiba (1968 e 1972), bem como sua importância na criação da Fundação da Universidade Federal de Sergipe, em 1967.

Destacando uma postura visionária à frente de seu tempo, Dom Luciano rompeu barreiras institucionais ao se dirigir publicamente aos maçons – desafiando convenções e promovendo o diálogo entre a Igreja e a Maçonaria –, deixando um legado de coragem e inovação, que agora ganha nova dimensão na narrativa deste livro.

Sobre o Autor

Antonio Fontes Freitas, renomado professor e educador, construiu uma carreira marcada por expressivas contribuições à educação e à gestão pública em Sergipe. Formado em Ciências Econômicas e com especializações em matemática, estatística e educação, Freitas atuou em diversas instituições de ensino, ocupou altos cargos estaduais e federais, e teve papel decisivo na implantação de projetos pioneiros no setor. Além disso, sua trajetória maçônica – que inclui a fundação e liderança na Grande Loja Maçônica de Sergipe – confere a ele um olhar crítico e abrangente sobre as transformações sociais e culturais de nosso estado. Sua obra, neste livro, é um tributo sincero e fundamentado ao legado de Dom Luciano.

Serviço

O que: Lançamento do livro “Dom Luciano e a Maçonaria – A Reconciliação”

Quando: 28 de abril, às 17h

Onde: Academia Sergipana de Letras – Rua Pacatuba, 28, Centro, Aracaju

Ação Social: Toda a renda do evento será destinada ao Lar de Idosos Isaias Gileno Barreto, em São Cristóvão

Texto e foto Marcelo Carvalho